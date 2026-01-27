«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС

Государство должно исключить аборты из перечня услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, необходимо положить конец социальной несправедливости, при которой процедура прерывания беременности оплачивается для всех желающих из общих бюджетных средств.

Нужно устранить такую социальную несправедливость, когда государство финансирует аборты всем желающим в любом количестве из общих средств бюджета. <...> Государство должно <...> вывести аборты из системы ОМС, — подчеркнул священнослужитель.

Он отметил, что против этого выступают не только представители православной церкви, но и мусульмане, а также последователи других традиционных религий, для которых аборт считается грехом. По мнению Лукьянова, финансовая нагрузка, связанная с этой процедурой, не должна ложиться на всех граждан страны.

Аборт считается грехом. Он не должен ложиться тяжким бременем на всех граждан нашей страны, тем более что их об этом и не спрашивают, — резюмировал иерей.

Ранее Лукьянов заявил, что сокращение сроков абортов до девятой недели будет способствовать повышению рождаемости в России. Кроме того, священнослужитель выступил за то, чтобы частным организациям запретили проводить процедуру прерывания беременности.