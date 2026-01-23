Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:14

В РПЦ призвали сократить сроки абортов

Иерей Лукьянов: нужно сократить сроки абортов с 12 до девяти недель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сокращение сроков абортов до девятой недели поспособствует повышению рождаемости в России, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Кроме того, священнослужитель выступает за то, чтобы частным организациям запретили проводить прерывание беременности.

Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт на первом этапе с 12 до девяти недель, способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью, — сказал священнослужитель.

Лукьянов также заявил о необходимости прекратить проведение абортов по ОМС без медицинских или социальных показаний. По его словам, государство не должно тратить деньги граждан на тех, кто хочет прервать беременность.

Ранее в Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за то, что попросил свою девушку сделать аборт. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

До этого клиника «Евромедцентр» в Республике Алтай стала последним частным учреждением, которое отказалось от проведения абортов. При этом из 328 жительниц, которые обратились в 2025 году в госучреждения за направлением на прерывание беременности, примерно треть отказались от процедуры.

