В РПЦ призвали сократить сроки абортов Иерей Лукьянов: нужно сократить сроки абортов с 12 до девяти недель

Сокращение сроков абортов до девятой недели поспособствует повышению рождаемости в России, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Кроме того, священнослужитель выступает за то, чтобы частным организациям запретили проводить прерывание беременности.

Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт на первом этапе с 12 до девяти недель, способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью, — сказал священнослужитель.

Лукьянов также заявил о необходимости прекратить проведение абортов по ОМС без медицинских или социальных показаний. По его словам, государство не должно тратить деньги граждан на тех, кто хочет прервать беременность.

Ранее в Мордовии мужчина получил штраф в 5 тыс. рублей за то, что попросил свою девушку сделать аборт. В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

До этого клиника «Евромедцентр» в Республике Алтай стала последним частным учреждением, которое отказалось от проведения абортов. При этом из 328 жительниц, которые обратились в 2025 году в госучреждения за направлением на прерывание беременности, примерно треть отказались от процедуры.