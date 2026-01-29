Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:46

Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Необходимо разработать федеральный закон, запрещающий аборты в зарегистрированном браке без согласия будущего отца, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских слушаниях в Совфеде. По его словам, решение женщины может быть эмоциональным, и муж должен иметь право голоса. Глава РПЦ также призвал принять закон об ответственности за склонение к аборту.

Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка, в случае, конечно, зарегистрированного брака. Речь идет о семье. Женщина может быть в состоянии аффекта, психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы, — сказал он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что государство должно исключить аборты из перечня услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования. По его словам, необходимо положить конец социальной несправедливости, при которой процедура прерывания беременности оплачивается для всех желающих из общих бюджетных средств.

Патриарх Кирилл
аборты
браки
мужья
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.