Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа

Необходимо разработать федеральный закон, запрещающий аборты в зарегистрированном браке без согласия будущего отца, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских слушаниях в Совфеде. По его словам, решение женщины может быть эмоциональным, и муж должен иметь право голоса. Глава РПЦ также призвал принять закон об ответственности за склонение к аборту.

Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка, в случае, конечно, зарегистрированного брака. Речь идет о семье. Женщина может быть в состоянии аффекта, психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы, — сказал он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что государство должно исключить аборты из перечня услуг, покрываемых системой обязательного медицинского страхования. По его словам, необходимо положить конец социальной несправедливости, при которой процедура прерывания беременности оплачивается для всех желающих из общих бюджетных средств.