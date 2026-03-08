В Сеть попали фото полностью обнаженной Катерины Шпицы Муж Катерины Шпицы опубликовал ее обнаженные фото в поздравлении с 8 Марта

Муж актрисы Катерины Шпицы Руслан Панов поздравил супругу с 8 Марта и опубликовал ее обнаженные фотографии в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах, сделанных им самим: на одном из снимков артистка позирует в воде, прикрываясь цветами, на другом — сидит у бассейна, используя растения и ткань.

Для меня моя жена стала музой. Все, что я делаю в жизни — мое творчество и работа — вдохновлены ей, — написал Панов.

Фотограф добавил, что благодаря этому празднику можно поблагодарить всех женщин. Он также подчеркнул, что, поздравляя супругу, поздравляет в ее лице всех женщин, которые делают его мир «красивым и цветным».

