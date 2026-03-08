В Сеть попали фото полностью обнаженной Катерины Шпицы

Зимняя Олимпиада — 2026
Муж Катерины Шпицы опубликовал ее обнаженные фото в поздравлении с 8 Марта

Актриса Екатерина Шпица Актриса Екатерина Шпица Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Муж актрисы Катерины Шпицы Руслан Панов поздравил супругу с 8 Марта и опубликовал ее обнаженные фотографии в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах, сделанных им самим: на одном из снимков артистка позирует в воде, прикрываясь цветами, на другом — сидит у бассейна, используя растения и ткань.

Для меня моя жена стала музой. Все, что я делаю в жизни — мое творчество и работа — вдохновлены ей, — написал Панов.

Фотограф добавил, что благодаря этому празднику можно поблагодарить всех женщин. Он также подчеркнул, что, поздравляя супругу, поздравляет в ее лице всех женщин, которые делают его мир «красивым и цветным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил женщин с Международным женским днем. Он отметил, что 8 Марта символизирует весну, тепло и признательность за вклад женщин в жизнь страны. Глава республики также подчеркнул, что праздник наполнен приятными эмоциями и приходит вместе с весной.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении заявил, что женщины, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, приближают победу России. Он отметил, что речь также идет о россиянках, занимающихся волонтерством и трудящихся на производстве и в госпиталях.

