«Вы — самое ценное»: Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил женщин с Международным женским днем, сообщила пресс-служба главы государства. Он отметил, что 8 Марта символизирует весну, тепло и признательность за вклад женщин в жизнь страны.

Спасибо за то, что создаете гармонию и уют, согреваете своим теплом, вдохновляете нас, мужчин, на созидание, — говорится в поздравлении.

Лукашенко также подчеркнул, что праздник наполнен приятными эмоциями и приходит вместе с весной. Он назвал женщин нежными и сильными, внимательными и заботливыми.

Пусть в Год белорусской женщины у вас будет много радостных и счастливых мгновений, осуществятся заветные мечты, а близкие окружают любовью и вниманием, — заключил белорусский лидер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул, что женщины являются продолжателями человеческого рода и созданы для того, чтобы окружать других теплом и заботой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил россиянок с 8 Марта. Глава кабмина поблагодарил прекрасную половину человечества за их мудрость, доброту и сердечность. Он пожелал россиянкам, чтобы праздничный день принес много радости и отличного настроения.