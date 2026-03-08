Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона» В СК завершили расследование дела о хищениях на фортификациях под Белгородом

Следователи завершили работу над уголовным делом, связанным с хищениями в ходе возведения фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной, сообщает ТАСС. В материалах уточняется, что теперь необходимо провести ознакомление обвиняемых и их защитников со всеми 106 томами дела и вещественными доказательствами.

После составления обвинительного заключения материалы должны быть немедленно направлены прокурору. В рамках данного дела проходят более 10 человек.

Также Мещанский районный суд Москвы принял решение продлить срок содержания под стражей для Ларисы Стрелецкой, руководителя управления планово-аналитической работы в ОГБУ «Управление капитального строительства» Белгородской области. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, а также о двух эпизодах растраты в особо крупном размере.

Один из фигурантов дела — Владимир Базаров, ранее исполнявший обязанности заместителя губернатора Курской области. В отношении него и его предполагаемых сообщников возбуждено четыре уголовных дела. В частности, их подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, деньги передавались представителями коммерческих структур за содействие в получении строительных подрядов и общее покровительство.

