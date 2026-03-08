Зимняя Олимпиада — 2026
Группировка «Юг» нанесла мощный удар по позициям ВСУ

Группировка «Юг» за сутки поразила 43 блиндажа и 15 антенн связи ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
43 блиндажа и укрытия, 15 антенн связи и два робототехнических комплекса уничтожили военнослужащие Южной группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки, рассказал старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. Он отметил особую эффективность расчетов беспилотных систем, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Войсками беспилотных систем поражены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника, 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами и 2 наземных робототехнических комплекса, — сказал Третьяков.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области. По его словам, это происходило юго-восточнее от освобожденного Графского. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ.

ВСУ
СВО
Минобороны РФ
ВС РФ
