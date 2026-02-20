Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами

Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами Ожесточенные бои начались в ходе наступления «Севера» вглубь Сумской области

Ожесточенные бои начались в ходе наступления бойцов группировки войск «Север» вглубь Сумской области — российские солдаты идут при поддержке ВКС и артиллерии, на своем пути они встречают систематические контратаки ВСУ, передает Telegram-канал «Северный ветер». По его данным, противостояния ведутся на всех участках фронта в указанной области. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В материале сказано, что северяне наращивают интенсивность штурмовых действий и при поддержке авиации, артиллерии и «Солнцепеков». ВСУ пытаются удержаться на своих рубежах и находят силы для контратак. Тем не менее Вооруженные силы России все равно продвигаются.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали четыре укрытия украинской армии с живой силой противника в количестве до 15 человек в районе Константиновки. Успешную операцию провели артиллеристы и операторы беспилотных систем Южной группировки войск.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что западные средства массовой информации замалчивают ежедневные потери украинской армии. По его словам, реальные потери противника огромны.