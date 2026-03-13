Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 марта

На проезжей части дороги в Краснодаре обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Наумов. По его словам, это произошло в Юбилейном микрорайоне. Глава Краснодара рекомендовал при обнаружении фрагментов БПЛА не трогать их. Также следует в таком случае обратиться по единому телефону экстренных служб 112.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Адыгею беспилотниками. По сообщению канала, над Майкопом сбили около 10 БПЛА. Канал отмечает, что свидетели насчитали около 20 взрывов в разных районах города, отметив, что в квартирах трясутся окна и срабатывает автосигнализация. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Кроме того, в Севастополе силы ПВО отразила атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, на данный момент сбиты три воздушные цели.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на четверг, 12 марта, Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края. Очевидцы рассказали каналу, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Официальные власти ситуацию не комментировали. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало. SHOT заявляет о звуках «глухих взрывов» и ярких вспышках в южной и западной частях Краснодара. По информации канала, местные жители также сообщали о взрывах в Северском районе региона.

По версии SHOT, один из сбитых ПВО дронов упал в поле. Известно, что до полуночи в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Позднее SHOT заявил, что более 15 сильных взрывов прогремело в районе Анапы и Витязево.

«Российская ПВО уничтожает вэсэушные дроны», — утверждают авторы публикации.

По словам местных жителей, которых цитирует канал, Анапа и Витязево уже около 40 минут находятся под массированной атакой БПЛА. Очевидцы сообщают, что всего к этому минуте было слышно более 15 взрывов со стороны Черного моря.

«В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлете к городу. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти просят местных жителей укрыться в безопасном месте», — говорится в посте.

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску. По его словам, Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм. Он указал на прямое участие стран НАТО в планировании и исполнении атаки, так как удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Небензя обвинил президента Украины Зеленского в смерти мирных жителей, назвав его «просроченным главой». Во время своего выступления перед журналистами лидер Украины заявил, что операция прошла успешно, и выразил благодарность ВСУ за их усилия.

Он подчеркнул, что использование современного западного оружия, такого как Storm Shadow, невозможно без непосредственного участия иностранных специалистов. Некоторые из них обеспечивают наведение и разведданные.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина систематически нарушает международные гуманитарные нормы при ударах по российской территории. По его словам, действия Киева направлены не на военные цели, а на устрашение мирного населения, и ему плевать на цивилизованные правила ведения конфликта. Поэтому Белгород, где проживают сотни тысяч людей, рассматривается противником как инструмент давления.

Читайте также:

Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше

«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска

На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов