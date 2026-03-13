Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 06:15

«Такая стратегия»: военный эксперт раскрыл планы ВСУ по атакам на Россию

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут усилить попытки ударов дронами вглубь России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут активизировать попытки атак дронами вглубь России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. На этом фоне, по его мнению, российским военным следует наносить удары по украинским заводам, которые производят беспилотники.

Да, возможно, дальше будут [атаки ВСУ вглубь России] — это такая стратегия у них. Украина сейчас активно развивает сборочное производство различных дронов при поддержке Запада. Производство беспилотников и ракет, вероятно, будет динамично увеличиваться. Поэтому основная цель российской армии — работать по [украинским] заводам и портам. Теперь уже даже наносить удары по судам, независимо от флага. Пришел британский корабль: мы знаем, что там находится их оружие, которое будет использоваться против России. Те же ракеты Storm Shadow, которые били по Брянску, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что необходимо наказывать европейские страны за поставки оружия Киеву. По словам военного эксперта, это, безусловно, ведет к эскалации конфликта и является нежелательным развитием событий, однако других вариантов действий нет.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию осудить ракетный удар ВСУ по Брянску. По его словам, украинские власти проявили пренебрежение к гуманитарному праву. Полянский также отметил, что западные страны, поддерживающие Украину, стали соучастниками этого преступления.

ВСУ
Украина
Россия
БПЛА
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
