13 марта 2026 в 06:43

Российские военные хитростью расправились с диверсантами ВСУ

Бойцы «Ахмата» ликвидировали группу диверсантов сил спецопераций ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области, сообщил РИА Новости один из командиров батальона «Ваха» спецназа с позывным Соболь. По его словам, там было около десяти человек.

Пыталась зайти группа ДРГ, мы их обнаружили, немного запустили на нашу территорию и уничтожили. Порядка 10 человек, — рассказал Соболь.

Военнослужащий пояснил, что по стратегическим соображениям противника решили запустить на территорию, которую контролировали российские военнослужащие. После чего, используя эффект неожиданности, по диверсантам начали наносить удары.

Ранее военный аналитик Александр Артамонов заявил, что Вооруженные силы России, возможно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы. Однако, уточнил он, в настоящее время проведение операции невозможно из-за таяния снега.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее отметил, что главная причина превосходства российских военных над бойцами ВСУ — это боевой дух. По его мнению, украинские военные деморализованы угрозами от командования и наказаниями.

