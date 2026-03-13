Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 07:05

Пластический хирург ответила на волнующий многих вопрос о липосакции

Хирург Балакеримова: жар после липосакции требует срочного визита к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Повышение температуры тела в сочетании с сильной нарастающей болью в зоне коррекции после липосакции является тревожным сигналом, при появлении которого необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, такие симптомы могут свидетельствовать о развитии инфекции.

Во время лазерной липосакции применяется местная анестезия, поэтому пациенты нередко ощущают давление и вибрацию, но не выраженную боль. В первые дни после операции возможны тянущие ощущения, легкая ноющая боль и чувство распирания в зоне коррекции. Это нормальная реакция тканей. Отечность и синяки также усиливают неприятные ощущения, которые постепенно стихнут в течение нескольких недель. Сильная нарастающая боль, сопровождаемая повышением температуры или выделениями из ран, требует немедленного обращения к врачу. Эти признаки могут свидетельствовать об инфекции или других осложнениях, — пояснила Балакеримова.

Ранее врач Тигран Алексанян заявил, что пластический хирург не станет делать пациентам радикальную липосакцию даже за большие деньги. По его словам, попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру может быть опасна для жизни.

