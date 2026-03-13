Ловушка для ВСУ, атака на Краснодар и Адыгею: новости СВО на утро 13 марта

Ловушка для ВСУ, атака на Краснодар и Адыгею: новости СВО на утро 13 марта

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, в Сумской области ликвидировали украинского офицера, группу украинских диверсантов заманили в ловушку под Харьковом. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Российская ПВО отразила атаку нескольких украинских дронов

На проезжей части дороги в Краснодаре обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Наумов. По его словам, это произошло в Юбилейном микрорайоне.

Глава Краснодара рекомендовал при обнаружении фрагментов БПЛА не трогать их. Кроме того, в Севастополе силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, было сбито три воздушные цели.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Адыгею беспилотниками. По сообщению канала, над Майкопом сбили около 10 БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Военные научились сбивать украинские БПЛА за несколько секунд

Подготовка комплекса ПВО к уничтожению одного БПЛА занимает семь секунд, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета ЗРК «ТОР-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». По его словам, такое время было зафиксировано во время массированных атак.

Военнослужащий отметил, что отражение налетов дронов стало рутинной работой для расчетов ПВО ВС России. Машины их спокойно обнаруживают и уничтожают, потом командованию докладывают об успешной работе. На все необходимые действия уходит не более минуты, констатировал он.

ПВО РФ, «Тор-М2К» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали украинских диверсантов, заманив в ловушку

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских диверсантов в Харьковской области, сообщил РИА Новости один из командиров батальона «Ваха» спецназа с позывным Соболь. По его словам, там было около десяти человек.

Военнослужащий пояснил, что по стратегическим соображениям противника решили запустить на территорию, которую контролировали российские военнослужащие. После чего, используя эффект неожиданности, по диверсантам начали наносить удары.

Под Сумами ликвидировали украинского офицера

В результате удара беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что его бригада отвечала за психологическую поддержку военнослужащих.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Он уточнил, что, по официальной версии, замкомбата был уничтожен российским FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций. Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях множество раз публиковались жалобы на офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения. Общение с ними было его обязанностью.

Читайте также:

На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных

На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов

Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше