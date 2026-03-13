Российские спецслужбы взломали смартфон офицера ВСУ

Российские спецслужбы получили полный доступ к смартфону начальника штаба бригады ВСУ, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Взлом произошел через вредоносную ссылку, отправленную вместе с поздравлением со второй годовщиной создания подразделения.

Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й ОМБр ВСУ подполковника Г. Мурзановского, — уточнил собеседник агентства.

Операция позволила получить конфиденциальные данные непосредственно с телефона. Сам украинский военный попытался скрыть инцидент от собственного руководства, опасаясь обвинений в халатности. В ответном сообщении подполковник даже предлагал денежное вознаграждение за возврат доступа к своему аккаунту в мессенджере, стремясь избежать внимания со стороны СБУ.

Ранее стало известно, что в Сумской области в результате удара БПЛА был ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады теробороны ВСУ, ответственный за психологическую поддержку личного состава. Сослуживцы подозревают, что дрон запустили с украинских позиций. По данным источника, погибший офицер ранее неоднократно становился объектом жалоб со стороны родственников пропавших без вести солдат.