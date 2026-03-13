Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:16

Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года

Финансист Трепольский: банки начнут массово отказывать в выдаче карт россиянам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2027 года российские банки начнут массово отказывать в выдаче новых карт из-за создания реестра банковских карт, заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Система даст банкам возможность отслеживать количество карт, выданных одному человеку в других финансовых учреждениях, передает «Газета.RU».

Реальные изменения почувствуются в два этапа. «Первый звонок» прозвучит 1 сентября 2026 года, когда вступят в силу лимиты на количество карт внутри одного банка. Это затронет любителей коллекционировать бесплатный «пластик» ради разовых бонусов. Однако настоящий контроль начнется в 2027 году, когда запуск реестра сделает бессмысленным «серийное» открытие карт в разных банках, — сказал Трепольский.

Специалист подчеркнул, что для большинства владельцев, у которых в кошельке лишь две-три карты, введение реестра практически не вызовет проблем. Однако пользователи, которые часто открывают новые счета и стремятся получить максимальное количество бонусов, могут столкнуться с определенными неудобствами.

Создание единого реестра направлено на противодействие дропперству, то есть практике использования подставных лиц для вывода похищенных денег. Система будет способна оперативно выявлять аномально большое количество карт, зарегистрированных на одного человека, что станет эффективным инструментом для пресечения незаконных операций.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ и Банк России рассматривают возможность разблокировки банковских карт через портал «Госуслуги». Инициатива направлена на упрощение процедуры восстановления доступа к финансовым средствам для граждан

