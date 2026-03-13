Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:26

Жителя Черемхово оштрафовали за фиктивную постановку иностранцев на учет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителя Черемхово оштрафовали за фиктивную постановку иностранцев на учет, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. За обман ему придется заплатить 100 тыс. рублей.

Мужчина нарушил закон с целью извлечения материальной выгоды. В собственности у нарушителя есть земельный участок, на котором стоит недостроенный дом, электричество не проведено, отопления в доме нет, — рассказали в ведомстве.

Мужчина указал данные для регистрации, заведомо зная, что мигранты не будут проживать в здании. В отношении его возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ местный житель получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет. Он получил три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Иркутская область
мигранты
регистрации
штрафы
