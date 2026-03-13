Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:32

Российский город потратит более 100 млн рублей на развитие метро

Паслер: 150 млн рублей выделено на развитие метро Екатеринбурга

Не менее 150 млн рублей выделено из областного бюджета на развитие метро Екатеринбурга, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты составят схемы будущей маршрутной сети.

150 млн рублей выделим на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства метрополитена, — написал Паслер.

Губернатор добавил, что для Екатеринбурга закупят новые трамваи. По его словам, на эту цель будет потрачено 850 млн рублей, подвижной состав поставят до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что на всех станциях метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить проезд по биометрии. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев заявил, что такое решение стало альтернативой для традиционных способов пройти к поездам.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что коричневую линию метро продлят от станции «Юго-Западная» к Сосновой Поляне. Он подчеркнул, что это приоритетное направление для города. Протяженность нового отрезка составит примерно семь километров, завершение работ запланировано на 2030 год.

