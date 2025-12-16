Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:11

В госпитале для ветеранов назначили нового главврача

Валентина Ямпольская стала главврачом свердловского госпиталя для ветеранов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главным врачом Свердловского клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн стала Валентина Ямпольская, заявил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, на прошлой неделе состоялся публичный конкурс на данную должность. Всего в нем приняли участие 11 человек. Среди кандидатов были как сама Ямпольская, так и ее заместитель Андрей Шастин.

Сегодня на эту должность назначена Валентина Ямпольская — человек не новый для коллектива и пациентов. С 1988 года в этом лечебном учреждении она прошла путь от медсестры до заместителя начальника, — написал руководитель.

