В госпитале для ветеранов назначили нового главврача

Главным врачом Свердловского клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн стала Валентина Ямпольская, заявил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, на прошлой неделе состоялся публичный конкурс на данную должность. Всего в нем приняли участие 11 человек. Среди кандидатов были как сама Ямпольская, так и ее заместитель Андрей Шастин.

Сегодня на эту должность назначена Валентина Ямпольская — человек не новый для коллектива и пациентов. С 1988 года в этом лечебном учреждении она прошла путь от медсестры до заместителя начальника, — написал руководитель.

Ранее Станислава Трофимова избрали новым мэром Чебоксар на заседании городского собрания депутатов. Чиновник временно исполнял обязанности руководителя города с сентября текущего года.

До этого пост генерального консула Российской Федерации в американском Хьюстоне занял дипломат Николай Пукалов. В МИД РФ уточнили, что Пукалов владеет английским и испанским языками. В 1998 году он окончил Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза.