Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 20:22

Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот

Украинских беженцев в Польше хотят лишить социальных льгот с марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Польское правительство разрабатывает законопроект, который с марта оставит украинских беженцев без возможности получать бесплатную медицинскую помощь и льготы на оплату жилья, передает Rzeczpospolita со ссылкой на МВД республики. Но, несмотря на это, раненые украинские военные, лечащиеся в Польше, продолжат получать медпомощь.

По информации издания, украинцы смогут продлить свой легальный статус в Польше, оформив вид на жительство на три года. Министерство внутренних дел также предложило сохранить специальные условия и временную защиту для недавно прибывших, однако бесплатное жилье будет предоставляться только на первые дни их пребывания в стране.

Согласно информации от Министерства внутренних дел Польши, в стране находится около миллиона украинцев с особым статусом. В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий вновь продлил этот статус, но при этом льготы для беженцев были урезаны. В частности, уменьшился список бесплатных медицинских услуг, а социальные выплаты для безработных украинцев были прекращены.

Ранее экономист Михаил Кухар предупредил украинских беженцев в Европе о возможных штрафах в размере до 2 млн гривен (3,7 млн рублей) за неуказание иностранных доходов при возвращении на родину. Это связано с новой налоговой политикой, инициированной главой налогового комитета Верховной рады Даниилом Гетманцевым, направленной на деофшоризацию.

Польша
беженцы
украинцы
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.