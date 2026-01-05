Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот

Польское правительство разрабатывает законопроект, который с марта оставит украинских беженцев без возможности получать бесплатную медицинскую помощь и льготы на оплату жилья, передает Rzeczpospolita со ссылкой на МВД республики. Но, несмотря на это, раненые украинские военные, лечащиеся в Польше, продолжат получать медпомощь.

По информации издания, украинцы смогут продлить свой легальный статус в Польше, оформив вид на жительство на три года. Министерство внутренних дел также предложило сохранить специальные условия и временную защиту для недавно прибывших, однако бесплатное жилье будет предоставляться только на первые дни их пребывания в стране.

Согласно информации от Министерства внутренних дел Польши, в стране находится около миллиона украинцев с особым статусом. В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий вновь продлил этот статус, но при этом льготы для беженцев были урезаны. В частности, уменьшился список бесплатных медицинских услуг, а социальные выплаты для безработных украинцев были прекращены.

Ранее экономист Михаил Кухар предупредил украинских беженцев в Европе о возможных штрафах в размере до 2 млн гривен (3,7 млн рублей) за неуказание иностранных доходов при возвращении на родину. Это связано с новой налоговой политикой, инициированной главой налогового комитета Верховной рады Даниилом Гетманцевым, направленной на деофшоризацию.