Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:44

УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило о переводе своих сотрудников в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Специалисты направляются из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию для помощи беженцам, сообщила пресс-служба организации на официальной странице в соцсети X.

Сотрудники <…> Управления ООН по делам беженцев перебрасываются из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию для помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за обострения кризиса в регионе, — говорится в заявлении.

Ранее Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным. Конфликт возник вокруг Комитета СБ 1737, курирующего санкции против Ирана.

До этого замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что западные страны «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники. Он подчеркнул, что из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам.

ООН
Ливан
Сирия
Иран
Афганистан
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Россиянам рассказали о самых ярких кометах и созвездиях в марте
Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Пушкино
Канада поддержала удары по Ирану, но с одной оговоркой
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.