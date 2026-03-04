УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило о переводе своих сотрудников в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Специалисты направляются из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию для помощи беженцам, сообщила пресс-служба организации на официальной странице в соцсети X.

Сотрудники <…> Управления ООН по делам беженцев перебрасываются из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию для помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за обострения кризиса в регионе, — говорится в заявлении.

Ранее Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным. Конфликт возник вокруг Комитета СБ 1737, курирующего санкции против Ирана.

До этого замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что западные страны «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники. Он подчеркнул, что из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам.