Шпион украинского ГУР рассказал, как предал Россию через Telegram-бот Задержанный в Крыму за шпионаж отправлял данные ГУР МОУ через Telegram-бот

Задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже местный житель признался, что передавал украинской разведке данные через Telegram-бот. Как передает пресс-служба ФСБ, на допросе мужчина рассказал, что вступил в контакт с украинскими спецслужбами после начала специальной военной операции.

В апреле 2023 года я передал данные в отношении севастопольских ПВО, а также РЛС, находящихся в бухте Севастополя. <...> Я передавал данные о социальной и политической обстановке в Севастополе и Крыму через Telegram-бот, — сообщил задержанный.

Ранее инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Швеции. Апелляционная инстанция оставила обвинительный приговор в силе. По данным ФСБ России, мужчина, имевший вид на жительство в Финляндии, поддерживал связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции.

До этого в ДНР сотрудники ФСБ задержали трех украинских шпионов. Мужчины пытались проникнуть вглубь России, маскируясь под мирных жителей. Их задержали в Красноармейске.