Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:29

Шпион украинского ГУР рассказал, как предал Россию через Telegram-бот

Задержанный в Крыму за шпионаж отправлял данные ГУР МОУ через Telegram-бот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже местный житель признался, что передавал украинской разведке данные через Telegram-бот. Как передает пресс-служба ФСБ, на допросе мужчина рассказал, что вступил в контакт с украинскими спецслужбами после начала специальной военной операции.

В апреле 2023 года я передал данные в отношении севастопольских ПВО, а также РЛС, находящихся в бухте Севастополя. <...> Я передавал данные о социальной и политической обстановке в Севастополе и Крыму через Telegram-бот, — сообщил задержанный.

Ранее инженера-конструктора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Швеции. Апелляционная инстанция оставила обвинительный приговор в силе. По данным ФСБ России, мужчина, имевший вид на жительство в Финляндии, поддерживал связь с представителями Службы разведки и безопасности Швеции.

До этого в ДНР сотрудники ФСБ задержали трех украинских шпионов. Мужчины пытались проникнуть вглубь России, маскируясь под мирных жителей. Их задержали в Красноармейске.

ГУР МО Украины
шпионы
разведка
Крым
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.