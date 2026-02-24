Зимняя Олимпиада — 2026
Жителя Приморья заподозрили в передаче данных военной разведке Украины

Жителя Приморского края заподозрили в передаче ГУР МО Украины информации об объектах оборонного комплекса региона и железнодорожной инфраструктуре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчина действовал за обещанное денежное вознаграждение.

За передачу данных подозреваемому обещали вознаграждение криптовалютой в сумме, эквивалентной 5 тыс. рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Ярославле вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении местного жителя. Его признали виновным в передаче сведений о критически важных украинских объектах и приговорили к 14 годам заключения. Харитонов установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и по их заданию собирал разведывательную информацию о стратегических объектах на территории региона.

До этого в Удмуртии суд приговорил 44-летнего мужчину к 18 годам тюремного заключения за передачу информации украинской разведке. Он фотографировал и снимал здание госучреждения и машины сотрудников. Наказание включает три года в тюрьме, остаток — в колонии особого режима, штраф 100 тыс. рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

