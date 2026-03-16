«Отточенное мастерство и сила воли»: Путин обратился к чемпиону Бугаеву Путин отметил мастерство и силу воли лыжника Бугаева на Паралимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил лыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на Паралимпийских играх, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства выразил гордость за спортсмена и российскую сборную. Он также пожелал Бугаеву новых достижений и успехов.

Уверенной, красивой победой в слаломе вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера, — говорится в послании.

Бугаев стал чемпионом Паралимпийских игр в слаломе. По сумме двух попыток он уложился в одну минуту и 28,55 секунды, завоевав золотую медаль. Бугаев участвует в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 28-летний спортсмен стал четырехкратным паралимпийским чемпионом: в Сочи он побеждал в слаломе и суперкомбинации, а в Пхенчхане — в суперкомбинации.

Ранее российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль для страны на Паралимпийских играх в Италии. Она выступает в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, а ее проводником был Сергей Синякин. Багиян преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды, опередив чешскую лыжницу Симону Бубеничкову почти на 3 минуты 56,4 секунды.