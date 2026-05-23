Скончался чемпион СССР Сергей Рожков

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Рожков скончался на 84-м году жизни, сообщила пресс-служба столичного красно-белого клуба. По информации клуба, он долгое время боролся с болезнью.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — рассказали в клубе.

Рожков вошел в историю отечественного спорта как обладатель золотых медалей чемпионата СССР 1969 года и двукратный завоеватель Кубка страны. В 1984 году он работал тренером команды. Также Рожков выступал за алма-атинский клуб «Кайрат».

До этого сообщалось, что бывший полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Эваристо Беккалосси скончался в возрасте 69 лет. Команда выразила соболезнования семье спортсмена. Причина его смерти не уточняется. Беккалосси выступал за «Интер» с 1978 по 1984 год, провел 215 матчей и забил 37 голов.

Ранее скончался серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев. Ему было 70 лет. Помимо олимпийской медали, он завоевал статус двукратного бронзового призера чемпионатов мира. В Федерации гребного спорта высоко оценили вклад Дулеева.