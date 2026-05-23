Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян Генконсульство: двум раненным в ДТП в Анталье россиянам требуется операция

Двум российским туристам, получившим травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с экскурсионным автобусом в турецкой Анталье, в ближайшее время планируется провести хирургические операции, сообщили представители Генерального консульства России в Турции. Дипломаты находятся на постоянной связи с медицинским персоналом и оказывают пострадавшим согражданам все необходимое содействие.

Ранее стало известно, что в турецком регионе Анталья автобус с российскими туристами врезался в препятствие. Авария случилась в курортном поселке Белдиби. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Различные травмы получили 14 туристов. Все пострадавшие были доставлены в местные медицинские учреждения с ранениями легкой и средней степени тяжести.

