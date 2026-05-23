23 мая 2026 в 12:57

«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Украина не стала прародительницей других стран, она — неудачный осколок СССР, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова о том, что Киев якобы должен «править» Русью.

Заявление Буданова — это очередная глупость. Сегодня русский мир — это не княжество времен Киевской Руси, и Украина никакая не прародительница. Она — неудачный осколок распавшегося Советского Союза, оболваненная нацистской идеологией с отвратительной практикой суверенитета, — констатировал Константинов.

Глава крымского парламента отметил, что Буданов пытается отвлечь украинцев от реальной ситуации в стране при помощи игры слов. По его словам, идея евроинтеграции Киева привела к разрушению экономически самодостаточной страны.

Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что Буданов делает эпатажные заявления о России ради обсуждения со стороны общественности. Он отметил, что заявления о Киевской Руси не совпадают с прежними тезисами о тысячелетней «незалежности» и мученичестве страны от коммунистов.

