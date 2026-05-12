День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 17:08

«Наелся»: в Крыму объяснили коррупционный скандал вокруг Ермака

Константинов назвал дело против Ермака следствием клановой борьбы на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Предъявление обвинений экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку является закономерным результатом коррупционной войны между правящими кланами, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его прогнозам, подобные громкие дела будут лишь нарастать и подталкивать режим президента Украины Владимира Зеленского к проведению выборов, чтобы попытаться сохранить остатки власти.

На Украине все погрязло в коррупции. Сейчас у них идут разборки между кланами. Нынешний клан уже насиделся и наелся прилично, поэтому и другие хотят кормиться, — сказал Константинов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что визит сотрудников НАБУ к Ермаку свидетельствует не о реальной борьбе с коррупцией, а о внутренних раздорах в команде главы европейского государства. По его словам, все публичные расследования против украинских политиков являются лишь элементом внутренней борьбы за влияние.

До этого СМИ писали, что Зеленский вслед за Ермаком может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей в пригороде Киева. По их мнению, материалы следствия могут использоваться как для блокировки его переизбрания, так и для прямого политического давления.

Регионы
Владимир Константинов
Андрей Ермак
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий сообщил, что США могут обвинить Киев в создании полигона для биооружия
Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому
«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль
Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду
«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти
В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды
Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА
«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского
Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление
Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии
Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить
Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой
В Канаде оценили вероятность новой пандемии из-за хантавируса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.