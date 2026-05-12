«Наелся»: в Крыму объяснили коррупционный скандал вокруг Ермака Константинов назвал дело против Ермака следствием клановой борьбы на Украине

Предъявление обвинений экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку является закономерным результатом коррупционной войны между правящими кланами, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его прогнозам, подобные громкие дела будут лишь нарастать и подталкивать режим президента Украины Владимира Зеленского к проведению выборов, чтобы попытаться сохранить остатки власти.

На Украине все погрязло в коррупции. Сейчас у них идут разборки между кланами. Нынешний клан уже насиделся и наелся прилично, поэтому и другие хотят кормиться, — сказал Константинов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что визит сотрудников НАБУ к Ермаку свидетельствует не о реальной борьбе с коррупцией, а о внутренних раздорах в команде главы европейского государства. По его словам, все публичные расследования против украинских политиков являются лишь элементом внутренней борьбы за влияние.

До этого СМИ писали, что Зеленский вслед за Ермаком может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей в пригороде Киева. По их мнению, материалы следствия могут использоваться как для блокировки его переизбрания, так и для прямого политического давления.