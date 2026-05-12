Участница экстремальной «Мафии» закончила игру на операционном столе Участница экстремальной «Мафии» пережила несколько операций в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщине пришлось сделать несколько операций после участия в экстремальной игре «Мафия», сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Свердловской области. В отличие от классической версии проигравших сбрасывали со специальных кресел с двухметровой высоты.

Истица получила тяжелую травму ноги во время участия в шоу, где игроков, «убитых» по ходу партии, сбрасывали со специальных кресел с высоты более двух метров, — уточнили в объединенной пресс-службе.

Суд взыскал с организатора игры компенсацию материального ущерба в размере 49 010 рублей, морального вреда — 500 тыс. рублей, расходов на юруслуги — 60 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что судимого жителя Вельска Архангельской области приговорили к трем годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу об истязании сожительницы и ее малолетнего сына. Суд также взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда.

Также Ангарский городской суд приговорил двух местных жительниц к четырем годам лишения свободы за организацию нелегальных уличных гонок. Женщины признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.