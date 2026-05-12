На Украине предрекли возбуждение дела против Зеленского после Ермака «Страна.ua»: Зеленский может стать фигурантом дела о строительстве коттеджей

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за бывшим главой его офиса Андреем Ермаком может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей в пригороде Киева, пишут аналитики издания «Страна.ua». По их мнению, материалы следствия могут использоваться как для блокировки его переизбрания, так и для прямого политического давления.

Эксперты обратили внимание, что в новых фрагментах «пленок» бизнесмена Тимура Миндича фигурируют его переговоры с Ермаком и бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым о строительстве четырех домов. Однако в расследовании НАБУ указано четверо заказчиков — персоны P1, P2, P3 и P4. Именно под кодом «P1», как предполагается, может скрываться Зеленский.

В настоящее время украинский лидер обладает иммунитетом, однако, как только он покинет пост, или в случае запуска процедуры импичмента, делу могут дать ход. В издании полагают, что США и их союзники могут использовать угрозу уголовного преследования для получения от Киева согласия на мирные переговоры или исполнения требований ЕС о независимости антикоррупционных органов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Ермаку инкриминируют участие в коррупционной схеме для оказания давления на Зеленского. При этом, по его словам, Ермак может столкнуться с последствиями лишь при желании Евросоюза или США.