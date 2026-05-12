День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 12:34

Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе

Тренер Егиазаров: в лакроссе нет возрастных ограничений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В лакроссе нет возрастных ограничений, однако требуется серьезная спортивная подготовка, рассказал KP.RU тренер женской команды по данному виду спорта Гавриил Егиазаров. При этом он отметил, что принимает новичков только в возрасте до 30 лет.

Просто лакросс — энергозатратный и травмоопасный спорт, а к нам на тренировки стали приходить даже женщины в возрасте старше 55. Но лакросс — это только с виду легкая забава. Здесь все серьезно. И нам не хотелось бы, чтобы люди без спортивного прошлого сразу получали большую нагрузку. Поэтому новичков ждем до 30 лет, — рассказал Гаврилов.

Тренер подчеркнул, что помимо спортивной подготовки необходим настойчивый характер. По его словам, в противном случае повышаются шансы бросить игру после первой неудачи.

Ранее тренер Ольга Куртова-Дерендеева рассказала, что согласно результатам опросов, 37% женщин отдают предпочтение силовым тренировкам. По ее словам, около четверти респонденток делают выбор в пользу обыкновенной зарядки.

Общество
тренеры
возраст
подготовка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.