Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе

В лакроссе нет возрастных ограничений, однако требуется серьезная спортивная подготовка, рассказал KP.RU тренер женской команды по данному виду спорта Гавриил Егиазаров. При этом он отметил, что принимает новичков только в возрасте до 30 лет.

Просто лакросс — энергозатратный и травмоопасный спорт, а к нам на тренировки стали приходить даже женщины в возрасте старше 55. Но лакросс — это только с виду легкая забава. Здесь все серьезно. И нам не хотелось бы, чтобы люди без спортивного прошлого сразу получали большую нагрузку. Поэтому новичков ждем до 30 лет, — рассказал Гаврилов.

Тренер подчеркнул, что помимо спортивной подготовки необходим настойчивый характер. По его словам, в противном случае повышаются шансы бросить игру после первой неудачи.

