Стало известно, какие тренировки женщины выбирают для подготовки к лету

Тренер Ольга Куртова-Дерендеева: 37% женщин предпочитают силовой фитнес

Согласно результатам опросов, 37% женщин отдают предпочтение силовым тренировкам, заявила NEWS.ru топ-тренер FitStars Ольга Куртова-Дерендеева. По ее словам, около четверти респонденток делают выбор в пользу обыкновенной зарядки.

Стереотип, что девушки выбирают растяжку и легкий фитнес, больше не работает. Силовые тренировки стали самым популярным форматом — их выбирают 37% женщин. Это больше, чем зарядку (23%), йогу с пилатесом (15%) или кардио (12%). Девушки хотят быть сильными. И чем моложе аудитория, тем ярче этот тренд: среди 25–34 лет силовые предпочитают уже 45%. С возрастом приоритеты смещаются. После 55 лет на первое место выходит утренняя зарядка — ее делают 50%, зато йога оказалась популярнее у самых юных: 28% опрошенных 18–24 лет выбирают именно ее, — поделилась Куртова-Дерендеева.

Она подчеркнула, что для женщин главной целью подготовки к летнему сезону остается снижение веса — об этом заявили 61% респонденток. По словам тренера, девушкам так же важно иметь подтянутую кожу и хорошую физическую форму (55%). В то же время эксперт указала, что 42% опрошенных хотят уменьшить уровень стресса и повысить настроение.

Помимо выбора формата активности, женщины уже интегрировали в свою жизнь и другие полезные практики. 49% опрошенных следят за питьевым режимом, столько же (49%) соблюдают диету или считают калории/БЖУ. 46% принимают витамины и БАДы, 39% налаживают режим сна, а 29% отказались от вредных привычек. То есть забота о себе носит комплексный характер — физическая активность становится частью более широкой системы здорового образа жизни, — заключила Куртова-Дерендеева.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что летом следует проводить домашние тренировки с открытым окном. По ее словам, оптимальная температура для занятий не должна превышать +19 градусов.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
