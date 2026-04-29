29 апреля 2026 в 04:20

Назван важный нюанс занятий физкультурой в домашних условиях

Глава НФС Силина: в теплое время года лучше тренироваться с открытым окном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В теплое время года для эффективности домашних тренировок лучше заниматься с открытым окном, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, идеальная температура воздуха для занятий не должна превышать +19 градусов.

Качество воздуха в помещении имеет важное значение. Если тренировка проходит дома, в таком случае комнату лучше проветрить заранее. В теплое время года — по возможности оставить окно открытым во время занятия, если нет сквозняка и это не создает дискомфорта. В идеале температура в помещении не должна превышать 19 градусов тепла: при физической нагрузке организму требуется больше кислорода, а в душной комнате быстрее накапливаются усталость и ощущение перегрева. Свежий прохладный воздух помогает комфортнее переносить тренировку, поддерживать темп и снижает риск преждевременного утомления, — сказала Силина.

Она добавила, что в теплое время года при тренировках на улице важно заранее учитывать риск перегрева. По словам главы НФС, если вне помещения жарко, следует пить больше воды и не дожидаться выраженной жажды.

Ранее Силина заявила, что каждый четвертый посетитель фитнес-клубов совмещает занятия в зале и на улице. При этом, по ее словам, самостоятельные тренировки не так результативны при комплексном подходе к телу.

Спорт
спортсмены
советы
фитнес
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
