Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом

Глава НФС Силина: 25% клиентов фитнес-клубов совмещают занятия в зале и на улице

Каждый четвертый посетитель фитнес-клубов совмещает занятия в зале и на улице, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. При этом, по ее словам, самостоятельные тренировки не так результативны при комплексном подходе к телу.

Домашние и уличные тренировки за последние годы закрепились как самостоятельный формат. Около 20–25% клиентов уже используют гибридную модель и совмещают занятия в зале с тренировками дома или на улице. При этом важно понимать границы. Такой подход не является полной заменой фитнес-клуба, если речь идет о комплексной работе с телом, силовых показателях или системной подготовке. Но это позволяет поддерживать форму, снижать вес и получать базовый результат при условии регулярности, — поделилась Силина.

Она отметила, что уже через четыре — шесть недель регулярных занятий в фитнес-клубе заметны первые изменения: растет силовая выносливость, улучшается общий тонус, снижается вес при правильном питании. По словам главы НФС, при домашних тренировках, напротив, происходит ограничение в увеличении нагрузки, из-за которой организм адаптируется к однотипным упражнениям.

Минимальная рабочая схема для дома — три-четыре тренировки в неделю. В рамках одного занятия достаточно четыре-пять упражнений по три-четыре подхода, чтобы обеспечить базовую нагрузку. Среди них могут быть: отжимания, приседания, планка, скручивания и подтягивания, — заключила Силина.

