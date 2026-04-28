28 апреля 2026 в 04:20

Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом

Глава НФС Силина: 25% клиентов фитнес-клубов совмещают занятия в зале и на улице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый четвертый посетитель фитнес-клубов совмещает занятия в зале и на улице, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. При этом, по ее словам, самостоятельные тренировки не так результативны при комплексном подходе к телу.

Домашние и уличные тренировки за последние годы закрепились как самостоятельный формат. Около 20–25% клиентов уже используют гибридную модель и совмещают занятия в зале с тренировками дома или на улице. При этом важно понимать границы. Такой подход не является полной заменой фитнес-клуба, если речь идет о комплексной работе с телом, силовых показателях или системной подготовке. Но это позволяет поддерживать форму, снижать вес и получать базовый результат при условии регулярности, — поделилась Силина.

Она отметила, что уже через четыре — шесть недель регулярных занятий в фитнес-клубе заметны первые изменения: растет силовая выносливость, улучшается общий тонус, снижается вес при правильном питании. По словам главы НФС, при домашних тренировках, напротив, происходит ограничение в увеличении нагрузки, из-за которой организм адаптируется к однотипным упражнениям.

Минимальная рабочая схема для дома — три-четыре тренировки в неделю. В рамках одного занятия достаточно четыре-пять упражнений по три-четыре подхода, чтобы обеспечить базовую нагрузку. Среди них могут быть: отжимания, приседания, планка, скручивания и подтягивания, — заключила Силина.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при депрессии спорт не является основным методом лечения. По его словам, в сложных психологических ситуациях важно обратиться к специалистам за профессиональной помощью.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая атака на Туапсе ночью 28 апреля: взрывы, пожар, что известно
«Президент войны»: в ДНР озвучили, что стало с Зеленским с 2019 года
«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами
Тяжелый недуг, поддержка СВО, розыск: как живет Олег Газманов
Трамп нарушил протокол при общении с британским королем
Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом
На Западе увидели сомнения Трампа в трехэтапных переговорах с Ираном
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из городов Краснодарского края
Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию
Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели
Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин
«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены
Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет
Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»
Самолет в Южном Судане завершил свою «жизнь» смертельным рейсом
Тренер объяснил, сколько сахара можно есть при похудении
Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки
Пожар в одной из деревень Ленобласти уничтожил два дома
Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях
«Мы полны решимости»: глава ЕК ответила на ультиматум блока Мерца
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
