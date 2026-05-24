24 мая 2026 в 08:57

European Gymnastics восстановил права российских гимнасток

Российские гимнастки выступят на чемпионате Европы в Болгарии под своим флагом

Сборная команда субъектов РФ выступает в финальных групповых упражнениях с 5 мячами на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве Сборная команда субъектов РФ выступает в финальных групповых упражнениях с 5 мячами на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Российские спортсменки официально выступят на предстоящем чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под государственным флагом своей страны, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В специальном разделе, где подробно опубликована вся актуальная информация о турнире и программа соревнований, сборная России уже открыто указана среди остальных участников.

Само первенство пройдет в болгарском городе Варна в период с 27 по 31 мая. Решение об участии россиян последовало сразу за ключевым постановлением руководства международной федерации. Исполнительный комитет World Gymnastics 17 мая принял окончательное решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.

Ранее Международная федерация ассоциаций муай-тай восстановила право всех российских спортсменов выступать на соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. Уже в июне сборная в полном составе примет участие в чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в Малайзии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
