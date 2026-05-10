10 мая 2026 в 18:24

«Очень медленно»: Дмитриев об отношении СМИ Запада к коррупции на Украине

Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Западные средства массовой информации очень медленно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, делают они это неохотно.

Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.

Также экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине стало непатриотичным критиковать власть и высказываться о происходящем в стране. Она подчеркнула, что общество приучают терпеть коррупцию и принудительную мобилизацию.

