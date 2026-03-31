Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 17:17

У Зеленской обнаружили виллы, офшорные компании и миллионы

С Зеленской оказались связаны офшорные компании с многомиллионными активами

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Ruslan Kaniuka/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.

Также Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited, зарегистрированной на Кипре, и Film Heritage, оформленной в Белизе, а также San Tommaso S.R.L. Согласно декларации, через Aldorante Limited ей, в частности, принадлежит квартира в Киеве площадью 269 квадратных метров, приобретенная в 2016 году за $445 тыс. Деятельность San Tommaso S.R.L. не раскрывается, однако, по данным СМИ, компания могла приобретать недвижимость в Италии, Германии, Грузии и на Украине.

Ранее сообщалось, что семья президента Украины в 2025 году задекларировала доход около 7 млн гривен (около 13 млн рублей). Основу доходов составила зарплата политика, банковские проценты и доход от аренды недвижимости.

Елена Зеленская
Украина
коррупция
офшоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
У Зеленской обнаружили виллы, офшорные компании и миллионы
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.