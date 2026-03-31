У Зеленской обнаружили виллы, офшорные компании и миллионы С Зеленской оказались связаны офшорные компании с многомиллионными активами

Жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.

Также Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited, зарегистрированной на Кипре, и Film Heritage, оформленной в Белизе, а также San Tommaso S.R.L. Согласно декларации, через Aldorante Limited ей, в частности, принадлежит квартира в Киеве площадью 269 квадратных метров, приобретенная в 2016 году за $445 тыс. Деятельность San Tommaso S.R.L. не раскрывается, однако, по данным СМИ, компания могла приобретать недвижимость в Италии, Германии, Грузии и на Украине.

Ранее сообщалось, что семья президента Украины в 2025 году задекларировала доход около 7 млн гривен (около 13 млн рублей). Основу доходов составила зарплата политика, банковские проценты и доход от аренды недвижимости.