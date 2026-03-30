Раскрыт доход семьи Зеленского за 2025 год Декларация президента Украины показала доход семьи в 2025 году около 7 млн грн

Семья президента Украины Владимира Зеленского в 2025 году задекларировала доход около 7 млн гривен (около 13 млн рублей), передает издание УНИАН. Основу доходов составила зарплата политика, банковские проценты и доход от аренды недвижимости.

Отмечается, что зарплата президента составляла 28 тыс. гривен (около 52 тыс. рублей) в месяц. В декларации указаны наличные средства в размере $595 тыс. (около 48 млн рублей), €342 631 (около 32 млн рублей) на счетах в Швейцарии, а также средства на счетах в гривнах, долларах и евро внутри страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии «Тиса» €5 млн (467 млн рублей) наличными, заявил бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта. По его словам, деньги обычно перевозятся купюрами по €100 (9,3 тыс. рублей) в вакуумной упаковке из Италии через Австрию в черной сумке Nike. Он отметил, что этими средствами распоряжается лично Зеленский.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство выяснит цель ввоза сотрудниками украинского Ощадбанка десятков миллионов долларов и евро наличными на территорию страны. Он намекнул, что, судя по всему, средства планировалось передать дружественным Украине венгерским партиям, у которых явно все порядке с финансами.