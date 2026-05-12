«Может остановиться в любой момент»: Песков выступил с заявлением об СВО Песков: СВО может завершиться в любой момент при принятии Киевом верного решения

Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно принять ответственное решение.

[СВО] может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет — и Зеленский — возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. <…> Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что президент России Владимир Путин готов в любой момент встретиться с Зеленским в Москве. По его словам, встреча за пределами столицы имеет смысл только для завершения процесса урегулирования.

До этого украинская сторона предложила Европе подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Речь идет об инициативе, предусматривающей взаимное прекращение огня. По информации издания, с такой инициативой выступил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он добавил, что Зеленский уже обсуждал эту тему с европейскими лидерами.