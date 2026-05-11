Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США

Президент США Дональд Трамп лично разрешил бывшему генпрокурору Польши Збигневу Зебро скрыться в Америке, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что, по информации польских властей, Зебро был пропущен на территорию США в нарушение американских миграционных правил.

По нашей информации решение о том, что Збигнев Зебро может приехать в США и находиться там, было принято непосредственно президентом Трампом, — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что Польша аннулировала все проездные документы Зебро, включая дипломатический паспорт, и непонятно, что он мог предъявить американским пограничникам. По мнению собеседника агентства, эта ситуация требовала решения на самом верху, иначе экс-генпрокурор просто не смог бы въехать на территорию Соединенных Штатов.

По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных показаниях в документах.

Ранее спикер Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что польские власти могут пересмотреть политику в отношении США. По его словам, Польше придется пойти на такой шаг, если Вашингтон откажется выдать Варшаве Зебро.