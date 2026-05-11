11 мая 2026 в 13:08

Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца

Политик Чажастый: Польша может пересмотреть связи с США из-за бежавшего Зебро

Польские власти могут пересмотреть политику в отношении США, если Вашингтон откажется выдать Варшаве бывшего главу Минюста Польши Збигнева Зебро, бежавшего в Америку через Венгрию, заявил спикер Сейма Влодзимеж Чажастый в эфире радиостанции Radio Zet. По его словам, Польше придется пойти на такой шаг при отказе в экстрадиции.

Если наш ближайший друг (имеются в виду США. — NEWS.ru) не выдаст господина Зебро, то нам, как польскому государству, придется еще раз пересмотреть свою политику в отношении различных решений, которые нам предстоит принимать совместно с США, — отметил Чажастый.

Глава польского Минюста подтвердил, что Зебро вылетел из Венгрии в США, и анонсировал запрос на его экстрадицию. Экс-министр обвиняется в руководстве «преступной группой» в своем ведомстве в деле о махинациях в Фонде правосудия. В декабре 2025 года он получил политубежище в Венгрии. Однако новый венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о намерении выдать его Варшаве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
