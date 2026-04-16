16 апреля 2026 в 00:37

Из Москвы экстрадировали разыскиваемого Интерполом гражданина Турции

Ирина Волк: Россия передала Турции осужденного за насилие над ребенком мужчину

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСИН передали турецким правоохранительным органам гражданина Турции, осужденного за насилие над ребенком, сообщила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Его отправят на родину в сопровождении конвоя.

Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева передали представителям правоохранительных органов Турецкой Республики гражданина этого государства, осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, — сказано в сообщении.

Ранее Аргентина выдала России Максима Ямнова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщила Генпрокуратура РФ. В 2021 году мужчина обманул компанию, в которой работал, присвоив себе полмиллиона рублей.

До этого Ирина Волк рассказала, что власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали России двоих граждан, которые числились в международном розыске. Первый фигурант обвиняется в хищении 15 млн рублей, второй — в нелегальной банковской деятельности.

