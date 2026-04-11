Аргентина выдала России похитившего полмиллиона рублей мошенника

Аргентина выдала России Максима Ямнова, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает Генпрокуратура РФ. В 2021 году мужчина обманул компанию, в которой работал, присвоив себе полмиллиона рублей.

Ямнов приносил фальшивые договоры, чеки из отелей и билеты, делая вид, что ездит в командировки по всей стране. На самом деле аферист никуда не летал, а просто забирал деньги себе. Таким хитрым способом он успел выманить у фирмы более 500 тыс. рублей, после чего сбежал за границу.

Поймать беглеца помогла совместная работа российских прокуроров и их зарубежных коллег. После того как Ямнова объявили в международный розыск, его нашли в Аргентине и разрешили отправить на родину. Сейчас обвиняемый уже находится в пути: в сопровождении конвоя из ФСИН и Интерпола его доставят в Москву, где он предстанет перед судом.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали России двоих граждан, которые числились в международном розыске. Первый фигурант обвиняется в хищении 15 млн рублей, второй — в нелегальной банковской деятельности.