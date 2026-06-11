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11 июня 2026 в 12:35

Пашинян раскрыл, что хочет услышать от Путина

Пашинян надеется, что Путин поздравит его с победой на парламентских выборах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор», передает РИА Новости. Парламентские выборы прошли в стране 7 июня.

Что касается Путина, <...> не поздравил. <...> Будем надеяться, что поздравит, — заявил Пашинян.

На выборах в Армении депутатов избирали на пятилетний срок. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти во вмешательстве в работу ЦИК.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

До этого Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами. 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения».

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