ОАЭ выдали России двух организаторов афер на огромные суммы ОАЭ выдали России двух граждан, находившихся в международном розыске

Объединенные Арабские Эмираты передали России двух граждан, находившихся в международном розыске, рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Один из них обвиняется в мошенничестве на 15 млн рублей, второй — в незаконной банковской деятельности, позволившей похитить более 380 млн рублей.

Сегодня в аэропорту города Абу-Даби компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям Российской Федерации двух граждан нашей страны, — сказала Волк.

По словам Волк, первый фигурант в 2019 году взял в долг 15 млн рублей у мужчины под залог квартир, которые в действительности ему не принадлежали, а затем похитил полученные деньги. Кроме того, в 2017 году он заключил договор купли-продажи автомобиля премиум-класса, но свои обязательства не выполнил, а присвоенные денежные средства потратил.

Второй разыскиваемый, как установило следствие, совершал преступления с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками одного из акционерных коммерческих банков Москвы. Сообщники заключили кредитные договоры между банком и подставными организациями, после чего перевели им денежные средства на общую сумму свыше 370 млн рублей.

Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию депортировали одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Марата Сабирова. Ущерб от деятельности мошеннической организации оценивается более чем в 1 млрд рублей. Вместе с ним власти арабской страны передали России мужчину, обвиняемого в мошенничестве на сумму 21 млн рублей.