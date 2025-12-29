Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ

Один из сооснователей финансовой пирамиды «Финико», ущерб от которой составил свыше 1 млрд рублей, был депортирован в Россию из ОАЭ, сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Марате Сабирове. По ее словам, также власти арабской страны экстрадировали мужчину, обвиняемого в мошенничестве на 21 млн рублей. Оба были объявлены в международный розыск по каналам Интерпола.

Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола, — сообщила она.

Первый задержанный — сооснователь финансовой пирамиды «Финико», которая с 2018 по 2021 год обещала вкладывать средства в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делала. В результате мошенничества пострадали более 7,7 тыс. человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей.

Второй задержанный обвиняется в двух преступлениях: содействии террористической деятельности и мошенничестве в долевом строительстве. По данным следствия, в 2018 году он переводил деньги участнику террористической организации, а в 2023–2024 годах в Нальчике похитил у граждан более 21 млн рублей по фиктивным договорам. Оба фигуранта скрывались за границей и были задержаны в ОАЭ в этом году.

Одного из сооснователей финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина задержали в Казани в июле 2021 года. По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020-го мошенники организовали привлечение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.