Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 17:49

Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ

Сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Сабирова депортировали в Россию из ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Один из сооснователей финансовой пирамиды «Финико», ущерб от которой составил свыше 1 млрд рублей, был депортирован в Россию из ОАЭ, сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о Марате Сабирове. По ее словам, также власти арабской страны экстрадировали мужчину, обвиняемого в мошенничестве на 21 млн рублей. Оба были объявлены в международный розыск по каналам Интерпола.

Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола, — сообщила она.

Первый задержанный — сооснователь финансовой пирамиды «Финико», которая с 2018 по 2021 год обещала вкладывать средства в ценные бумаги и криптовалюты, но реальных инвестиций не делала. В результате мошенничества пострадали более 7,7 тыс. человек, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей.

Второй задержанный обвиняется в двух преступлениях: содействии террористической деятельности и мошенничестве в долевом строительстве. По данным следствия, в 2018 году он переводил деньги участнику террористической организации, а в 2023–2024 годах в Нальчике похитил у граждан более 21 млн рублей по фиктивным договорам. Оба фигуранта скрывались за границей и были задержаны в ОАЭ в этом году.

Одного из сооснователей финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина задержали в Казани в июле 2021 года. По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020-го мошенники организовали привлечение денежных средств граждан под предлогом инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

МВД
Ирина Волк
депортации
экстрадиции
финансовые пирамиды
терроризм
ОАЭ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что Трамп рекомендовал Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.