Адвокат объяснила, какой мусор можно сжигать на дачном участке Адвокат Борзенко: сухие ветки можно сжигать на дачном участке

Сухие ветки, траву и листья можно сжигать на дачном участке, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права Надежда Борзенко. Она отметила, что при этом необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Для этого открытый огонь должен использоваться в специально оборудованном месте, а собственник обязан иметь средства для тушения возможного возгорания и постоянно контролировать процесс горения, — рассказала Борзенко.

Она подчеркнула, что пластиковые упаковки, резину, старую мебель, линолеум, строительные материалы и другие бытовые отходы на даче сжигать нельзя. По ее словам, если в регионе введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, то и сжигание любых отходов становится незаконным.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала, что за нарушение противопожарных правил при жарке шашлыка предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае если соответствующее нарушение привело к возгоранию, с человека могут взыскать до 50 тыс. рублей.