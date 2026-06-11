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11 июня 2026 в 12:42

Адвокат объяснила, какой мусор можно сжигать на дачном участке

Адвокат Борзенко: сухие ветки можно сжигать на дачном участке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сухие ветки, траву и листья можно сжигать на дачном участке, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права Надежда Борзенко. Она отметила, что при этом необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

Для этого открытый огонь должен использоваться в специально оборудованном месте, а собственник обязан иметь средства для тушения возможного возгорания и постоянно контролировать процесс горения, — рассказала Борзенко.

Она подчеркнула, что пластиковые упаковки, резину, старую мебель, линолеум, строительные материалы и другие бытовые отходы на даче сжигать нельзя. По ее словам, если в регионе введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, то и сжигание любых отходов становится незаконным.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала, что за нарушение противопожарных правил при жарке шашлыка предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае если соответствующее нарушение привело к возгоранию, с человека могут взыскать до 50 тыс. рублей.

Общество
сжигание
мусор
дачи
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