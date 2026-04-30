Юрист раскрыла, чем грозит неосторожная жарка шашлыка на даче

Юрист Жмурко: за нарушение противопожарных правил при жарке шашлыка грозит штраф

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За нарушение противопожарных правил при жарке шашлыка предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредила в беседе с KP.RU адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. В случае, если соответствующее нарушение привело к возгоранию, с человека могут взыскать до 50 тыс. рублей.

От мангала до ближайшей постройки должно быть не меньше пяти метров. Вокруг него участок радиусом до двух метров надо очистить от всех легковоспламеняющихся предметов. Под рукой должны быть средства пожаротушения — хотя бы ведро с водой, — напомнила Жмурко.

Она отметила, что жарить шашлыки можно исключительно в специально оборудованных устройствах, в том числе на мангале, в жаровне или печи. Крайне важно заранее подальше убрать от них сухую траву, ветки и другие горючие материалы.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что за выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. По его словам, ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена по КоАП России.

