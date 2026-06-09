В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка России в день, пишет Lenta.ru. Как сообщил парламентарий со ссылкой на Росстат, просроченная задолженность по зарплате в России на конец прошлого года составила 2 млрд 27,2 млн рублей. Это на 256,8 млн рублей (14,5%) больше, чем в ноябре 2025 года.

Предлагаю внести поправки в Трудовой кодекс и обязать работодателей выплачивать сотрудникам компенсацию в размере 0,5% действующей ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки с невыплаченной зарплаты, отпускных, компенсации при увольнении. По сути, это штрафные санкции, и 0,5% выбраны неслучайно. Именно такой процент граждане вынуждены платить микрофинансовым организациям по потребительским кредитам, — подчеркнул Миронов.

Депутат отметил крайне тревожную тенденцию: по сравнению с декабрем 2024 года объем «зарплатных» долгов вырос на 1 млрд 134,6 млн рублей, то есть более чем в два раза. Он добавил, что из‑за несовершенства трудового законодательства работники не могут получить справедливую компенсацию — даже по суду за каждый день задержки полагается лишь 0,15% ключевой ставки ЦБ, и зачастую люди вынуждены брать микрозаймы «до зарплаты» под гораздо больший процент.

Ранее Миронов сообщил, что половина населения России имеет доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц. При этом, по его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу.