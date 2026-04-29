Дачников предупредили, что грозит за выброс мусора в неположенном месте Адвокат Аграновский: за выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф

За выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с «Татар-информом» адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена по КоАП России.

Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), — уточнил Аграновский.

Он отметил, что если физическим лицам за незаконный сброс мусора назначают штраф до 15 тыс. рублей, то для должностных лиц сумма взыскания выше — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица и вовсе могут лишиться от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.