Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:29

Дачников предупредили, что грозит за выброс мусора в неположенном месте

Адвокат Аграновский: за выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За выброс дачного мусора в неположенном месте грозит штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с «Татар-информом» адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена по КоАП России.

Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), — уточнил Аграновский.

Он отметил, что если физическим лицам за незаконный сброс мусора назначают штраф до 15 тыс. рублей, то для должностных лиц сумма взыскания выше — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица и вовсе могут лишиться от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что россиянам грозит штраф в размере до 3 тыс. рублей за выброшенную в дворовый контейнер мебель, а также опасные отходы. По его словам, многие ошибочно полагают, что в бак можно складывать что угодно, однако крупногабаритные вещи должны вывозиться отдельно.

Общество
штрафы
адвокаты
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
«Орудие преступления»: Вассерман о «черном списке» Украины
В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
В Госдуме предложили привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.