18 мая 2026 в 19:24

Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников

Юрист Лянгерт перечислил четыре правила защиты от мошеннических схем

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнить четыре правила цифровой гигиены, пояснил NEWS.ru юрист Антон Лянгерт. По его словам, следует забыть о существовании безопасных счетов и резервных фондов.

Ни один сотрудник банка, спецслужб или ЦБ никогда не позвонит вам с просьбой о переводе денег на безопасный счет. Это точно мошенники. Сразу кладите трубку, — сказал собеседник.

По его словам, нельзя переходить по ссылке, полученной в СМС-сообщении или мессенджере от незнакомого человека.

Если вы получили сообщение якобы от управляющей компании с графиком отключения воды, не переходите по ссылке из СМС или мессенджера. Самостоятельно откройте браузер, найдите официальный сайт своей УК или городской администрации и проверьте информацию, — отметил Лянгерт.

В-третьих, никогда не сообщайте кому-либо пароли из СМС-сообщений, в частности коды для входа на «Госуслуги» и в онлайн-банк, сказал юрист.

Четвертое правило — защитите свои аккаунты. Обязательно используйте двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, особенно на «Госуслугах» и в онлайн-банке, — посоветовал Лянгерт.

По данным МВД, аферисты активно прибегают к новой схеме дистанционного мошенничества. Они выходят на связь c гражданами через мессенджеры и сообщают им о якобы произошедшей утечке персональных данных. Затем к разговору подключаются лица, представляющиеся сотрудниками спецслужб или финансовых регуляторов, и усиливают давление на жертв.

Они говорят гражданам, что все их сбережения якобы являются частью Резервного фонда России и требуют особого контроля. «Следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ» убеждает их в необходимости обналичивания средств и передачи «ответственным лицам» для проверки. Как и в случае с другими схемами, после передачи деньги «испаряются».

Михаил Прибыловский
