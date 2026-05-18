Юрист назвал четыре основных правила защиты от кибермошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнить четыре правила цифровой гигиены, пояснил NEWS.ru юрист Антон Лянгерт. По его словам, следует забыть о существовании безопасных счетов и резервных фондов.
Ни один сотрудник банка, спецслужб или ЦБ никогда не позвонит вам с просьбой о переводе денег на безопасный счет. Это точно мошенники. Сразу кладите трубку, — сказал собеседник.
По его словам, нельзя переходить по ссылке, полученной в СМС-сообщении или мессенджере от незнакомого человека.
Если вы получили сообщение якобы от управляющей компании с графиком отключения воды, не переходите по ссылке из СМС или мессенджера. Самостоятельно откройте браузер, найдите официальный сайт своей УК или городской администрации и проверьте информацию, — отметил Лянгерт.
В-третьих, никогда не сообщайте кому-либо пароли из СМС-сообщений, в частности коды для входа на «Госуслуги» и в онлайн-банк, сказал юрист.
Четвертое правило — защитите свои аккаунты. Обязательно используйте двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах, особенно на «Госуслугах» и в онлайн-банке, — посоветовал Лянгерт.
По данным МВД, аферисты активно прибегают к новой схеме дистанционного мошенничества. Они выходят на связь c гражданами через мессенджеры и сообщают им о якобы произошедшей утечке персональных данных. Затем к разговору подключаются лица, представляющиеся сотрудниками спецслужб или финансовых регуляторов, и усиливают давление на жертв.
Они говорят гражданам, что все их сбережения якобы являются частью Резервного фонда России и требуют особого контроля. «Следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ» убеждает их в необходимости обналичивания средств и передачи «ответственным лицам» для проверки. Как и в случае с другими схемами, после передачи деньги «испаряются».